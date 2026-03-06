Le foisonnement du vivant aux interfaces de la ville et du littoral – Midi campus TU-Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-24 12:00 – 12:30

Gratuit : non Gratuit, sur réservation Etudiant, Tout public

Où est passé le sauvage ?Les grosses comme les petites bêtes… À quoi ressemblent la ville et le littoral quand on les observe attentivement ? Qui sont les êtres vivants non humains qui peuplent nos périphéries et qu’ont-ils à nous apprendre sur la façon dont nous habitons nos territoires ?Le Café des Sciences de la Transition Écologique est une fabrique du débat conviviale et participative. Elle vous invitera à partager vos idées, à faire le plein de connaissances et à vous forger votre propre opinion sur le sujet en compagnie de chercheuses et chercheurs experts de ces questions.

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/le-foisonnement-du-vivant-aux-interfaces-de-la-ville-et-du-littoral/



Afficher la carte du lieu TU-Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

