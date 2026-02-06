Le Folgui’Bal Salle des fêtes Saint-Paul

Le Folgui’Bal

Salle des fêtes 1 Rue des Écoles Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

L’équipe des Folles Guibolles organise son grand bal de l’année avec des conditions optimales pour entrer dans la danse 400m2 de parquet, des stages, à boire et à manger, et surtout trois groupes exceptionnels, aux musiques et répertoires métissés. Ne les manquez surtout pas, la soirée s’annonce très belle

​15h/17h Stages chant ou danse

​18h00 Ouverture des portes

​18h15 Initiation gratuite

​19h00 Bal avec Feuze, puis Zef, et Octopulse

​01h00 Bœuf ! venez avec vos instruments

​Stages avec les musicien.nes de FEUZE

​chant monodique et polyphonique du massif central avec Laure Nonique-Desvergnes et Marion Lherbeil ; Jeu et improvisation autour de la Bourrée 3 temps avec Brunelle Dalbavie et Baptiste Lherbeil

(stages accessibles à des personnes de tous niveaux tarif 14€)

​Tarifs bal 18€, réduit 15€, moins de 18 ans à 8€.

Buvette et restauration sur place .

Salle des fêtes 1 Rue des Écoles Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine follesguibolles@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Folgui’Bal

L’événement Le Folgui’Bal Saint-Paul a été mis à jour le 2026-02-03 par OT de Noblat