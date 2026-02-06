Le Folgui’Bal Salle des fêtes Saint-Paul
Le Folgui’Bal Salle des fêtes Saint-Paul samedi 14 février 2026.
Le Folgui’Bal
Salle des fêtes 1 Rue des Écoles Saint-Paul Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
L’équipe des Folles Guibolles organise son grand bal de l’année avec des conditions optimales pour entrer dans la danse 400m2 de parquet, des stages, à boire et à manger, et surtout trois groupes exceptionnels, aux musiques et répertoires métissés. Ne les manquez surtout pas, la soirée s’annonce très belle
15h/17h Stages chant ou danse
18h00 Ouverture des portes
18h15 Initiation gratuite
19h00 Bal avec Feuze, puis Zef, et Octopulse
01h00 Bœuf ! venez avec vos instruments
Stages avec les musicien.nes de FEUZE
chant monodique et polyphonique du massif central avec Laure Nonique-Desvergnes et Marion Lherbeil ; Jeu et improvisation autour de la Bourrée 3 temps avec Brunelle Dalbavie et Baptiste Lherbeil
(stages accessibles à des personnes de tous niveaux tarif 14€)
Tarifs bal 18€, réduit 15€, moins de 18 ans à 8€.
Buvette et restauration sur place .
Salle des fêtes 1 Rue des Écoles Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine follesguibolles@mailo.com
