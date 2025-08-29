LE FOLIE DES ANNÉES 80 FERIA DE CARCASSONNE 2025 Carcassonne
LE FOLIE DES ANNÉES 80 FERIA DE CARCASSONNE 2025 Carcassonne vendredi 29 août 2025.
LE FOLIE DES ANNÉES 80 FERIA DE CARCASSONNE 2025
Boulevard Omer Sarraut Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29 21:30:00
fin : 2025-08-29 23:00:00
Date(s) :
2025-08-29
Les années 80, toujours aussi folles! La preuve avec la folie des années 80 de la Feria 2025 à Carcassonne qui proposera plusieurs concerts d’artistes emblématiques, promettant une soirée festive et dansante !
Venez danser sur les tubes incontournables de Patrick Hernandez, chanter avec Jean-Pierre Mader, revivre les succès de William (Début de Soirée) et vibrer au rythme des classiques d’Émile et Images avec Émile !
Un spectacle varié et immanquable, qui vous fera revivre la magie et la joie des années 80 à travers des hymnes intemporels qui ont marqué de nombreuses générations
.
Boulevard Omer Sarraut Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 77 71 11
English :
The 80s, as crazy as ever! The proof is in the 80?s madness of the Feria 2025 in Carcassonne, which will feature several concerts by emblematic artists, promising a festive and danceable evening!
Come and dance to the hits of Patrick Hernandez, sing along with Jean-Pierre Mader, relive the hits of William (Début de Soirée) and vibrate to the rhythm of the classics of Émile et Images with Émile!
A varied, unmissable show that will take you back to the magic and joy of the 80s, with timeless anthems that have marked many generations
German :
Die 80er Jahre sind immer noch verrückt! Die Feria 2025 in Carcassonne ist der Beweis für die Verrücktheit der 80er Jahre und bietet mehrere Konzerte emblematischer Künstler, die einen festlichen und tanzbaren Abend versprechen!
Tanzen Sie zu den unumgänglichen Hits von Patrick Hernandez, singen Sie mit Jean-Pierre Mader, erleben Sie die Hits von William (Début de Soirée) und schwingen Sie im Rhythmus der Klassiker von Émile et Images mit Émile!
Eine abwechslungsreiche und nicht zu übersehende Show, die Ihnen den Zauber und die Freude der 80er Jahre durch zeitlose Hymnen, die viele Generationen geprägt haben, wieder näher bringt
Italiano :
Gli anni ’80, pazzi come non mai! Ne è la prova la stravaganza anni ’80 alla Feria 2025 di Carcassonne, che proporrà diversi concerti di artisti iconici, promettendo una festosa serata di ballo!
Venite a ballare i successi di Patrick Hernandez, a cantare con Jean-Pierre Mader, a rivivere i successi di William (Début de Soirée) e a vibrare al ritmo dei classici di Émile et Images con Émile!
Uno spettacolo vario e imperdibile che vi riporterà alla magia e alla gioia degli anni ’80 attraverso inni senza tempo che hanno segnato molte generazioni
Espanol :
Los 80, ¡tan locos como siempre! Prueba de ello es el gran espectáculo de los 80 que se celebrará en la Feria 2025 de Carcasona, con varios conciertos de artistas emblemáticos que prometen una noche festiva y bailable
¡Venga a bailar los éxitos de Patrick Hernandez, a cantar con Jean-Pierre Mader, a revivir los éxitos de William (Début de Soirée) y a vibrar al ritmo de los clásicos de Émile et Images con Émile!
Un espectáculo variado e ineludible que le hará revivir la magia y la alegría de los años 80 a través de himnos intemporales que han marcado a muchas generaciones
L’événement LE FOLIE DES ANNÉES 80 FERIA DE CARCASSONNE 2025 Carcassonne a été mis à jour le 2025-08-22 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne