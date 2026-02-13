 » Le FOLK Dimanche au [k]Rabo. »-Atelier danse Folk et Bal Folk des Familles ! avec Natalan’, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

» Le FOLK Dimanche au [k]Rabo. »-Atelier danse Folk et Bal Folk des Familles ! avec Natalan’ Dimanche 15 mars, 11h30 Le [K]Rabo Orne

Atelier Gratuit et Bal à prix libre (apéritif le midi offert)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T11:30:00+01:00 – 2026-03-15T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-15T11:30:00+01:00 – 2026-03-15T20:00:00+01:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

11H30-12H30-Atelier danse Folk-Gratuit à partir de 12 ans /12H30-15H : Repas partagé ( apéritif offert) /15H-20H : Bal Folk des Familles !