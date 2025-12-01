Le Folle nuit à Vienne Cholet

Le Folle nuit à Vienne Cholet samedi 20 décembre 2025.

Le Folle nuit à Vienne

Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : 2025-12-20 20:30:00

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Avec Claire Désert (piano), le quatuor Fidelio (cordes), Lilian Lefebvre (clarinette)

Trois concerts pour rendre hommage aux deux compositeurs viennois les plus importants, Mozart et Beethoven. .

Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr

