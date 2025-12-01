Le Folle nuit à Vienne Cholet
Le Folle nuit à Vienne Cholet samedi 20 décembre 2025.
Le Folle nuit à Vienne
Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Avec Claire Désert (piano), le quatuor Fidelio (cordes), Lilian Lefebvre (clarinette)
Trois concerts pour rendre hommage aux deux compositeurs viennois les plus importants, Mozart et Beethoven. .
Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Folle nuit à Vienne Cholet a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme du Choletais