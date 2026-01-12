Le fond du ciel Espace Sainte-Anne Lannion

Le fond du ciel

Espace Sainte-Anne 2 Rue de Kerampont Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 08:30:00

fin : 2026-02-28 12:30:00

Date(s) :

2026-02-02

Exposition hors les murs proposée par L’Imagerie.

Situé en bord de mer, le centre aéré et de loisirs de Beg Léguer dispose d’un accès immédiat à la plage de Goas Lagorn et accueille tout au long de l’année, en particulier sur la période estivale, des enfants âgés de 6 à 11 ans issus des différents quartiers de la ville de Lannion.

En juillet 2025, le photographe Fred Margueron était présent pendant une semaine pour mener une série d’ateliers de pratique artistique auprès d’une trentaine d’enfants du centre de loisirs. À partir d’éléments trouvés dans les espaces naturels situés à proximité (des écorces d’arbre, des aiguilles de pin, des fougères, des cailloux, etc.), les enfants ont réalisé des assemblages et des empilements de formes.

Une fois ces sculptures éphémères terminées, un fond était choisi, puis les natures mortes étaient photographiées collectivement, directement sur la plage.

Le projet Le Fond du ciel de Fred Margueron a été conçu et mis en œuvre dans le cadre du dispositif Été culturel , destiné à favoriser la participation de tous les habitants à la vie culturelle de leur territoire et soutenu par la DRAC Bretagne.

L’Imagerie centre d’art bénéficie du soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles de Bretagne, de la Région Bretagne, du Conseil départemental des Côtes d’Armor et de la Ville de Lannion. .

Espace Sainte-Anne 2 Rue de Kerampont Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 57 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le fond du ciel Lannion a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose