Le fonds Vallentin du Cheylard aux Archives de Montélimar Archives municipales et communautaires Montélimar

Le fonds Vallentin du Cheylard aux Archives de Montélimar
Archives municipales et communautaires 1 avenue Saint-Martin Montélimar Drôme
En parallèle de l’exposition présentée à la Médiathèque, les Archives de Montélimar vous proposent une visite de leurs locaux et une découverte de leurs fonds centrée sur la donation Vallentin du Cheylard.
Archives municipales et communautaires 1 avenue Saint-Martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 21 22 service.archives@montelimar-agglo.fr
English :
In parallel with the exhibition at the Médiathèque, the Montélimar Archives invite you to visit their premises and discover their holdings, focusing on the Vallentin du Cheylard donation.
German :
Parallel zur Ausstellung in der Mediathek bietet das Archiv von Montélimar eine Führung durch seine Räumlichkeiten und eine Entdeckungstour durch seine Bestände mit Schwerpunkt auf der Schenkung Vallentin du Cheylard an.
Italiano :
In concomitanza con la mostra alla Médiathèque, gli Archivi di Montélimar propongono una visita dei loro locali e un’occasione per scoprire le loro collezioni, concentrandosi sulla donazione Vallentin du Cheylard.
Espanol :
Coincidiendo con la exposición de la Mediateca, los Archivos de Montélimar ofrecen una visita a sus locales y la oportunidad de descubrir sus colecciones, centrándose en la donación Vallentin du Cheylard.
