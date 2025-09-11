Le Food Market – Best of Paris Le Food Market Paris

Le Food Market – Best of Paris Le Food Market Paris jeudi 11 septembre 2025.

Le 11 septembre, Paris reprend goût à la rentrée.

Pas de stress, pas de cartable, juste un grand retour en douceur pour les bouches parisiennes !

Après un mois d’août à faire le vide (et à remplir son assiette ailleurs), le boulevard de Belleville rallume les fourneaux avec une édition Best of Paris. L’occasion de se retrouver, de reprendre ses habitudes, ou d’en créer de nouvelles autour de grandes tablées à ciel ouvert.

On vous a préparé un concentré de ce que Paris fait de mieux, toutes saveurs confondues, des recettes cultes, des talents bien installés et des coups de cœur récents.

Que vous rentriez de loin ou que vous n’ayez jamais quitté Paris, on vous attend autour d’un plat bien choisi, un verre à la main, pour prolonger l’été ensemble — une grande reprise en douceur, mais avec du goût.

On revient bronzés, affamés, et plus chauds que jamais.

Le Food Market de Belleville fait son retour sur le boulevard de Belleville dans le 20e arrondissement, le jeudi 11 septembre 2025, avec une édition spéciale Best of Paris qui rassemble tout ce que la capitale fait de mieux en matière de street food.

Le jeudi 11 septembre 2025

de 18h00 à 22h30

gratuit Tout public.

Le Food Market Boulevard de Belleville 75020 Paris

https://www.lefoodmarket.fr/le-food-market-best-paris