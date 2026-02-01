Le Food Market célèbre le Nouvel an lunaire

Sous les lanternes rouges, symboles de bonheur et de prospérité, les woks chauffent, les brochettes grillent, les bouillons frémissent et les épices se réveillent. Une cuisine vivante, authentique, qui se mange avec les doigts, les baguettes et surtout avec envie.

Comme le veut la tradition, la danse du lion viendra rythmer la soirée au son des tambours, pour chasser les mauvaises énergies et lancer l’année sous les meilleurs auspices.

Un rendez-vous incontournable à ne pas manquer, le jeudi 19 février 2026, de 18h à 22h30, pour ce qui s’annonce comme l’une des éditions les plus chaudes et gourmandes du Food Market®.

À vos baguettes !

马年大吉

[Bonne année du cheval]

Pour l’accueillir comme il se doit, Le Food Market réunit les meilleures adresses et boui-boui de Paris pour une immersion dans les cuisines d’Asie, généreuses, réconfortantes et pleines de tempérament.

Le jeudi 19 février 2026

de 18h00 à 22h30

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-19T19:00:00+01:00

fin : 2026-02-19T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-19T18:00:00+02:00_2026-02-19T22:30:00+02:00



https://www.lefoodmarket.fr/le-food-market-nouvel-lunaire-0



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

