Le foodtruck le_grain_de_paulette s’installe à la Maison du Parc cet été (les mercredis et vendredis) ! – Maison du Parc Perche en Nocé 2 juillet 2025 10:00

Orne

Le foodtruck le_grain_de_paulette s’installe à la Maison du Parc cet été (les mercredis et vendredis) ! Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-02 10:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-07-02

Le foodtruck @le_grain_de_paulette s’installe à la Maison du Parc cet été !

tous les mercredis et vendredis de juillet et août, sans exception, de 10h à 18h !

Au menu convivialité, gourmandise, et saveurs maison

Marquez vos calendriers, invitez vos amis, et passez nous voir !

Maison du Parc Courboyer

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

English : Le foodtruck le_grain_de_paulette s’installe à la Maison du Parc cet été (les mercredis et vendredis) !

? The @le_grain_de_paulette foodtruck is coming to the Maison du Parc this summer!

? every Wednesday and Friday in July and August, without exception, from 10am to 6pm!

On the menu: conviviality, gourmet delights and homemade flavors?

? Mark your calendars, invite your friends, and come and see us!

German :

? Der Foodtruck @le_grain_de_paulette zieht diesen Sommer in das Maison du Parc ein!

? jeden Mittwoch und Freitag im Juli und August, ohne Ausnahme, von 10 bis 18 Uhr!

Auf dem Menü: Geselligkeit, Leckereien und hausgemachte Aromen?

? Markieren Sie Ihre Kalender, laden Sie Ihre Freunde ein und kommen Sie vorbei!

Italiano :

? Il foodtruck di @le_grain_de_paulette arriva alla Maison du Parc quest’estate!

ogni mercoledì e venerdì di luglio e agosto, senza eccezioni, dalle 10.00 alle 18.00!

Nel menu: convivialità, delizie gourmet e sapori fatti in casa?

? Segnatevi il calendario, invitate i vostri amici e venite a trovarci!

Espanol :

? ¡El foodtruck @le_grain_de_paulette llega este verano a la Maison du Parc!

todos los miércoles y viernes de julio y agosto, sin excepción, de 10:00 a 18:00

En el menú: convivencia, delicias gourmet y sabores caseros..

? Marque su calendario, invite a sus amigos y venga a vernos

