Le foot de Malissard fait sa guinguette – Stade de Malissard Malissard, 24 mai 2025 19:00, Malissard.

Drôme

Le foot de Malissard fait sa guinguette Stade de Malissard Rue du Stade Malissard Drôme

Début : 2025-05-24 19:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Venez nombreux partager un verre autour d’une planche de fromages, de charcuteries !



Ambiance musicale !

Stade de Malissard Rue du Stade

Malissard 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes esmalissard26120@gmail.com

English :

Come and share a drink with us over a platter of cheeses and charcuterie!



Musical atmosphere!

German :

Kommen Sie zahlreich und teilen Sie ein Getränk bei einer Käse- oder Wurstplatte!



Musikalische Umrahmung!

Italiano :

Venite a bere qualcosa con noi davanti a un piatto di formaggi e salumi!



Atmosfera musicale!

Espanol :

Ven a compartir una copa con nosotros mientras degustas una tabla de quesos y embutidos



¡Ambiente musical!

L’événement Le foot de Malissard fait sa guinguette Malissard a été mis à jour le 2025-05-14 par Valence Romans Tourisme