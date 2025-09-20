Le Fort de la presqu’île Fort carre Antibes

Réservation obligatoire, au moins 48 heures à l’avance sur http://antibes.fr/musees/activites

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Saviez-vous qu’autour du Fort Carré il y a… un autre fort ? Construit sur un projet de Vauban, le « Fort de la presqu’île », est aujourd’hui un site classé monument historique discret, mais toujours présent. De la statue du Poilu au Fort Carré, en passant par le parc et le C.R.E.P.S, venez découvrir cet étonnant patrimoine.

Visite pour tous les publics – Attention : la visite dure 1 h 30 et nécessite une bonne condition physique ainsi que de bonnes chaussures. Cette visite se déroule à l’extérieur du Fort Carré ; pour les personnes souhaitant visiter l’intérieur du monument, il est nécessaire de s’inscrire à la « Découverte du Fort Carré »

Fort carre avenue du 11 novembre, 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 90 52 13 http://www.antibes-juanlespins.com Forteresse militaire Période historique : Renaissance

