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AGENDA · Mercury

Le fort de Tamié sous les étoiles, découverte nocturne d’un site d’altitude, Fort de Tamié, Mercury

samedi 19 septembre 2026 · Fort de Tamié · Mercury

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Fort de Tamié
Adresse
Route du Col de Tamié, 73200 Mercury, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
73200 Mercury
Département
Savoie
Tarif
RDV à 19h devant l'entrée du fort. Prévoir une lampe de poche par personne et une tenue adaptée à un site de plein air en altitude et comportant des souterrains. Inscription obligatoire à la Maison du tourisme du Pays d'Albertville (04 79 32 04 22)

Le fort de Tamié sous les étoiles, découverte nocturne d’un site d’altitude 19 et 20 septembre Fort de Tamié Savoie

RDV à 19h devant l’entrée du fort. Prévoir une lampe de poche par personne et une tenue adaptée à un site de plein air en altitude et comportant des souterrains. Inscription obligatoire à la Maison du tourisme du Pays d’Albertville (04 79 32 04 22)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Sur les hauteurs d’Albertville, partez à la découverte crépusculaire de l’un des plus vastes forts Séré de Rivières de France. Parcourez les spectaculaires souterrains de ce site emblématique à la lueur des lampes torches, en compagnie d’un guide-conférencier de la Fondation Facim.

Fort de Tamié Route du Col de Tamié, 73200 Mercury, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Mercury 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 38 58 62 http://fort-de-tamie.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 32 04 22 »}] La situation géographique du fort de Tamié offre un panorama exceptionnel sur Albertville, la vallée de la Combe de Savoie et les massifs environnants, du Mont-Blanc aux Bauges. Route du collet de Tamié. Parking
Sur les hauteurs d’Albertville, partez à la découverte crépusculaire de l’un des plus vastes forts Séré de Rivières de France. Parcourez les spectaculaires souterrains de ce site emblématique à la en…