Le fort du Mont-Bart Rue du Mont Bart Bavans

Le fort du Mont-Bart

Rue du Mont Bart Fort du Mont-Bart Bavans Doubs

Venez découvrir et comprendre la vie quotidienne des soldats, l’architecture et l’histoire de ce fort construit à la demande du Général Séré de Rivières pour renforcer la frontière après la guerre de 1870-1871.

OUVERTURE ET VISITES GUIDÉES

> Du 11 avril au 28 juin Les samedis et dimanches et jours fériés (sauf Pentecôte)

Visites en autonomie de 14h à 18h (dernières entrées à 17h) et Visites guidées à 15h

> Du 5 juillet au 30 août Tous les jours sauf le lundi

Visites en autonomie de 14h à 18h (dernières entrées à 17h)

Visite guidées les vendredis, samedis et dimanches à 15h

> En septembre Les samedis et dimanches

Visites en autonomie de 14h à 18h (dernières entrées à 17h) et Visites guidées à 15h

> En octobre Les dimanches

Visites en autonomie de 14h à 18h (dernières entrées à 17h) et Visites guidées à 15h .

Rue du Mont Bart Fort du Mont-Bart Bavans 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

