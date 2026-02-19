Le fort du Mont-Bart Rue du Mont Bart Bavans
Le fort du Mont-Bart Rue du Mont Bart Bavans samedi 11 avril 2026.
Le fort du Mont-Bart
Rue du Mont Bart Fort du Mont-Bart Bavans Doubs
Début : 2026-04-11
fin : 2026-10-25
2026-04-11
Venez découvrir et comprendre la vie quotidienne des soldats, l’architecture et l’histoire de ce fort construit à la demande du Général Séré de Rivières pour renforcer la frontière après la guerre de 1870-1871.
OUVERTURE ET VISITES GUIDÉES
> Du 11 avril au 28 juin Les samedis et dimanches et jours fériés (sauf Pentecôte)
Visites en autonomie de 14h à 18h (dernières entrées à 17h) et Visites guidées à 15h
> Du 5 juillet au 30 août Tous les jours sauf le lundi
Visites en autonomie de 14h à 18h (dernières entrées à 17h)
Visite guidées les vendredis, samedis et dimanches à 15h
> En septembre Les samedis et dimanches
Visites en autonomie de 14h à 18h (dernières entrées à 17h) et Visites guidées à 15h
> En octobre Les dimanches
Visites en autonomie de 14h à 18h (dernières entrées à 17h) et Visites guidées à 15h .
Rue du Mont Bart Fort du Mont-Bart Bavans 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
