Le Fort-Freinet, entre histoire et légende Conservatoire du Patrimoine La Garde-Freinet

Le Fort-Freinet, entre histoire et légende Conservatoire du Patrimoine La Garde-Freinet samedi 20 septembre 2025.

Le Fort-Freinet, entre histoire et légende Samedi 20 septembre, 09h30 Conservatoire du Patrimoine Var

Tarif adulte : 5€

Tarif 8/17 ans : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

L’ancien village médiéval de La Garde-Freinet, installé sur un piton rocheux, domine toutes les vallées environnantes.Protégé par un impressionnant fossé et les falaises naturelles, on y accède par un chemin escarpé, aménagé en lacets à certains endroits. L’organisation du village est encore visible à travers les vestiges des murs du XIIe siècle ou la rue principale qui sépare le village du « château ». Le Fort-Freinet fait partie de ces sites exceptionnels et rares qu’il est possible de visiter.

► Cette visite dure 2h30 environ et comprend 45 min de marche sur un sentier en pente. Prévoir des chaussures adaptées.

Conservatoire du Patrimoine Chapelle Saint-Jean 83680 La Garde-Freinet La Garde-Freinet 83680 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’ancien village médiéval de La Garde-Freinet, installé sur un piton rocheux, domine toutes les vallées environnantes.Protégé par un impressionnant fossé et les falaises naturelles, on y accède par à…

Conservatoire du Patrimoine