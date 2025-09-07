Le Forum des associations du 10e Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini PARIS

Le Forum des associations du 10e Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini PARIS dimanche 7 septembre 2025.

Temps fort incontournable de la rentrée dans le 10e, le Forum des Associations, organisé chaque année par la Mairie du 10e et la Maison de la vie associative et citoyenne, est l’occasion de partager une journée festive et conviviale en explorant toute la diversité de l’offre proposée par les quelque 670 associations que compte l’arrondissement.

Que vous ayez envie de vous initier à de nouvelles pratiques sportives, de découvrir une activité artistique ou encore de donner bénévolement de votre temps pour une cause qui vous est chère, le Forum des associations du 10e est le rendez-vous idéal pour celles et ceux qui souhaitent profiter de la richesse associative de l’arrondissement, accessible à toutes et tous, mais aussi en savoir plus sur la participation citoyenne et les dispositifs mis en place par la Ville de Paris pour donner la parole à tous les Parisiens et Parisiennes.

Cette nouvelle édition du Forum des associations du 10e se déroulera le dimanche 7 septembre 2025, de 11h à 18h, au sein du jardin Villemin-Mahsa Jîna Amini et sur le quai de Valmy. Les stands seront répartis entre 6 grands ensembles thématiques :

Village Culture et loisirs



Village Sports

Village Engagement, jeunesse, citoyenneté et solidarité



Village Environnement et climat



Village interculturel



Maison et pôle de la vie associative et citoyenne.

Tout au long de la journée, vous pourrez également profiter de nombreux spectacles et démonstrations, qui se dérouleront à partir de 12h sur les trois grandes scènes du Forum : le Podium sportif, la Scène interculturelle et la Scène du Barboteur.

Le programme complet est à découvrir sur mairie10.paris.fr.

Entrée libre et gratuite !

Rendez-vous le dimanche 7 septembre 2025 au jardin Villemin-Mahsa Jîna Amini et sur le quai de Valmy, entre 11h et 18h, pour échanger avec les associations du 10e et célébrer la vie associative et citoyenne de l’arrondissement !

Le dimanche 07 septembre 2025

de 11h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini 14 rue des Récollets 75010 PARIS

