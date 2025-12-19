Le forum des métiers pas comme les autres Parc Rêver Réalité Jullouville

Le forum des métiers pas comme les autres

Parc Rêver Réalité 678 Croix Saint Blaise Jullouville Manche

2026-02-28 14:00:00

2026-02-28 17:00:00

2026-02-28

Nous organisons au parc Rêver Réalité le Forum des métiers pas comme les autres .

Nous avons créé ce forum pour faire découvrir aux ados et adultes des métiers peu connus.

Plusieurs professionnels seront interrogés devant le public à tour de rôle. Ils répondront aux questions du présentateur et ensuite, aux questions du public. Ils pourront expliquer les missions, leur parcours, leur quotidien et des anecdotes insolites dans leur métier exceptionnel.

Nous avons pour but de montrer et prouver aux jeunes un peu perdus, qu’il est possible de choisir une voie et de rebondir sur autre chose selon les rencontres, les opportunités et les expériences.

Les professionnels viennent de domaines différents (Terre, mer, social, médical, audiovisuel).

Cela se déroulera sous le manège couvert. L’entrée est libre et gratuite. Les stands crêpes et buvette seront ouverts. .

Parc Rêver Réalité 678 Croix Saint Blaise Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 31 73 67 70

