LE FORUM — EXPOSITION D’ARTS ET VERNISSAGE Balaruc-le-Vieux
samedi 19 septembre 2026 · Balaruc-le-Vieux
Informations pratiques
Balaruc-le-Vieux
LE FORUM — EXPOSITION D’ARTS ET VERNISSAGE
1 Rue du Puech Balaruc-le-Vieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le Forum de Balaruc-le-Vieux accueille pour les JEP 2026 une exposition d’arts suivie d’un vernissage et d’une scène ouverte — une manifestation culturelle festive dans ce village médiéval perché dominant l’étang de Thau.
Le Forum de Balaruc-le-Vieux accueille pour les JEP 2026 une exposition d’arts suivie d’un vernissage et d’une scène ouverte — une manifestation culturelle festive dans ce village médiéval perché dominant l’étang de Thau. .
1 Rue du Puech Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie mairie@ville-balaruclevieux.fr
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English : LE FORUM — EXPOSITION D’ARTS ET VERNISSAGE
For the 2026 European Heritage Days, the Forum de Balaruc-le-Vieux is hosting an art exhibition followed by an opening reception and an open-mic night— a festive cultural event in this medieval village perched high above the Étang de Thau.
L’événement LE FORUM — EXPOSITION D’ARTS ET VERNISSAGE Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – Office de Tourisme Archipel de Thau