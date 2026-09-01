Informations pratiques

Balaruc-le-Vieux

LE FORUM — EXPOSITION D’ARTS ET VERNISSAGE

1 Rue du Puech Balaruc-le-Vieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Forum de Balaruc-le-Vieux accueille pour les JEP 2026 une exposition d’arts suivie d’un vernissage et d’une scène ouverte — une manifestation culturelle festive dans ce village médiéval perché dominant l’étang de Thau.

Le Forum de Balaruc-le-Vieux accueille pour les JEP 2026 une exposition d’arts suivie d’un vernissage et d’une scène ouverte — une manifestation culturelle festive dans ce village médiéval perché dominant l’étang de Thau. .

1 Rue du Puech Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie mairie@ville-balaruclevieux.fr

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English : LE FORUM — EXPOSITION D’ARTS ET VERNISSAGE

For the 2026 European Heritage Days, the Forum de Balaruc-le-Vieux is hosting an art exhibition followed by an opening reception and an open-mic night— a festive cultural event in this medieval village perched high above the Étang de Thau.

L’événement LE FORUM — EXPOSITION D’ARTS ET VERNISSAGE Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – Office de Tourisme Archipel de Thau