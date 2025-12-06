Le Forum masters, MS et MBA en France et à l’international à Bordeaux Bordeaux Palais de la Bourse Bordeaux

Le Forum masters, MS et MBA en France et à l’international à Bordeaux Samedi 6 décembre, 10h00 Bordeaux Palais de la Bourse Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T10:00:00 – 2025-12-06T17:00:00

Fin : 2025-12-06T10:00:00 – 2025-12-06T17:00:00

Le saviez-vous ? 82 % des jeunes repartent satisfaits, avec des réponses concrètes après leur expérience sur les Salons de l’Etudiant.

Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que le Forum masters, MS et MBA en France et à l’international, véritable lieu d’échanges et de découvertes, se tiendra le 6 décembre 2025 au Palais de la Bourse.

Face à la multitude de choix de formation qui s’offrent aux jeunes, il est essentiel de leur apporter des réponses claires et concrètes pour les guider dans leur orientation. Pensé pour les étudiants en quête de spécialisation, le Forum masters, MS et MBA en France et à l’international à Bordeaux constitue un véritable tremplin vers l’enseignement supérieur bac +5. Véritable carrefour d’opportunités, il leur permettra d’explorer une offre riche de formations proposées en France et à l’international.

Conférences, ateliers, dialogues avec des équipes pédagogiques et témoignages d’étudiants rythmeront notre Forum, offrant à chacun les clés pour comparer les cursus, comprendre les modalités d’admission, anticiper les débouchés et faire des choix éclairés. Un moment essentiel pour décrypter la plateforme MonMaster et construire la suite de ses études en toute confiance.

À QUI S’ADRESSE LE FORUM ?

• Aux lycéens qui cherchent à éclairer leur projet d’orientation.

• Aux étudiants souhaitant se réorienter, poursuivre leurs études ou se spécialiser.

• Aux équipes pédagogiques et aux parents guidant les jeunes dans leurs décisions scolaires et professionnelles.

Bordeaux Palais de la Bourse 17 Place de la Bourse, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

