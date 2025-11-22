Le forum Terr’Endro se met A TABLE ! Parc des Expositions Pontivy

Le forum Terr’Endro se met A TABLE !

Parc des Expositions 6 Avenue des Cités Unies Pontivy Morbihan

2025-11-22 10:00:00

2025-11-23 18:00:00

2025-11-22

Ce sera le grand retour du forum Terr’Endro le week-end des 22 et 23 novembre 2025. Pour sa quatrième édition, Pontivy Communauté décide de vous régaler avec un programme axé sur l’alimentation, pour toute la famille.

Une vingtaine d’exposants vous proposeront des stands pour

– (ré)apprendre à cuisiner des produits frais et de saison l’équilibre alimentaire et le mariage des saveurs n’auront plus de secrets pour vous ;

– cultiver vos légumes dans votre potager (pour les plus chanceux), composter et accueillir la biodiversité au jardin

– découvrir la richesse des productions agricoles et alimentaires de notre territoire, de la pomme de terre à la charcuterie, en passant par les produits laitiers, car c’est bien de chez nous !

Un marché de producteurs, vous permettra d’ailleurs d’acheter vos produits, auprès des agriculteurs du coin.

Pour rythmer les journées, des animations seront proposées, avec

– des fournées de pain, dans un four à bois traditionnel,

– des démonstrations de cuisine, notamment par un chef restaurateur,

– une vente de poules de réforme le samedi 22 novembre de 10h à 13h (réservation obligatoire sur le site internet https://poulepourtous.com ou au 02 49 62 20 50)

– un atelier batchcooking, pour organiser ses menus à la semaine et gagner du temps,

– un café des parents, pour discuter de l’alimentation de vos enfants et ados.

La compagnie Impro Infini apportera une touche d’humour et de spectacle, en animant les 2 journées et en proposant des saynètes de théâtre.

Après avoir parcouru le forum et pour vous détendre, l’épi La Châtaigne de Stival vous proposera des boissons locales, qui pourront être sirotées sur des tables, à côté des jeux pour enfants.

Cet événement s’inscrit dans le programme A TABLE de Pontivy Communauté soutenu par l’ADEME et bénéficie d’un soutien financier de l’Etat dans le cadre du Fonds Vert France Nation Verte. .

