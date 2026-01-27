Le Fou spectacle musical et chorégraphique Rue Honorius Valentin Valaurie
Le Fou spectacle musical et chorégraphique Rue Honorius Valentin Valaurie dimanche 1 mars 2026.
Le Fou spectacle musical et chorégraphique
Rue Honorius Valentin La Salle Valaurie Drôme
Tarif : – – 15 EUR
Début : 2026-03-01 17:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
2026-03-01
Spectacle musical et chorégraphique , inspiré de contes philosophiques de Khalil Gibran, tirés de son recueil, Le Fou .
Rue Honorius Valentin La Salle Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29 contact@maison-de-le-tour.fr
English : Le Fou spectacle musical et chorégraphique
A musical and choreographic performance, inspired by philosophical tales by Khalil Gibran, taken from his collection, The Fool .
