Le Fou spectacle musical et chorégraphique Rue Honorius Valentin Valaurie

Le Fou spectacle musical et chorégraphique

Rue Honorius Valentin La Salle Valaurie Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Spectacle musical et chorégraphique , inspiré de contes philosophiques de Khalil Gibran, tirés de son recueil, Le Fou .

Rue Honorius Valentin La Salle Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29 contact@maison-de-le-tour.fr

English : Le Fou spectacle musical et chorégraphique

A musical and choreographic performance, inspired by philosophical tales by Khalil Gibran, taken from his collection, The Fool .

