Le Foyer Erasme invite Jeser au caveau Uffholtz
1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-10-10 20:00:00
Jeser à l’Abri avec le Foyer Erasme un concert intimiste où poésie et musique métissée se rencontrent pour un moment unique et vibrant.
1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr
English :
Jeser à l’Abri with Foyer Erasme: an intimate concert where poetry and mixed music meet for a unique and vibrant moment.
German :
Jeser à l’Abri mit dem Foyer Erasme: ein intimes Konzert, bei dem Poesie und gemischte Musik zu einem einzigartigen und vibrierenden Moment zusammenkommen.
Italiano :
Jeser à l’Abri con Foyer Erasme: un concerto intimo in cui poesia e musica mista si fondono per un’esperienza unica e vibrante.
Espanol :
Jeser à l’Abri con Foyer Erasme: un concierto íntimo donde la poesía y la música mestiza se unen para ofrecer una experiencia única y vibrante.
