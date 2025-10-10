Le Foyer Erasme invite Jeser au caveau Uffholtz

Le Foyer Erasme invite Jeser au caveau Uffholtz vendredi 10 octobre 2025.

Le Foyer Erasme invite Jeser au caveau

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10

Date(s) :
2025-10-10

Jeser à l’Abri avec le Foyer Erasme un concert intimiste où poésie et musique métissée se rencontrent pour un moment unique et vibrant.
Jeser revient à l’Abri, invité par le Foyer Erasme. Entre poésie et musique métissée, il partage son univers sensible et profond. Un concert intimiste où mots et rythmes s’entrelacent pour émouvoir.   .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91  abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

English :

Jeser à l’Abri with Foyer Erasme: an intimate concert where poetry and mixed music meet for a unique and vibrant moment.

German :

Jeser à l’Abri mit dem Foyer Erasme: ein intimes Konzert, bei dem Poesie und gemischte Musik zu einem einzigartigen und vibrierenden Moment zusammenkommen.

Italiano :

Jeser à l’Abri con Foyer Erasme: un concerto intimo in cui poesia e musica mista si fondono per un’esperienza unica e vibrante.

Espanol :

Jeser à l’Abri con Foyer Erasme: un concierto íntimo donde la poesía y la música mestiza se unen para ofrecer una experiencia única y vibrante.

L’événement Le Foyer Erasme invite Jeser au caveau Uffholtz a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay