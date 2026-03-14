Le Foyer fait son court-métrage Qu’est-ce qui nous lie? Cinéma Le Félix Labouheyre
Le Foyer fait son court-métrage Qu’est-ce qui nous lie? Cinéma Le Félix Labouheyre samedi 28 mars 2026.
Le Foyer fait son court-métrage Qu’est-ce qui nous lie?
Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
LE FOYER FAIT SON COURT-MÉTRAGE QU’EST-CE QUI NOUS LIE ?
A l’occasion de la fête du court-métrage, les jeunes du Foyer de Labouheyre ont élaborer pour vous un programme de court-métrage.
Recommandé à partir de 12 ans
LE FOYER FAIT SON COURT-MÉTRAGE QU’EST-CE QUI NOUS LIE ?
A l’occasion de la fête du court-métrage, les jeunes du Foyer de Labouheyre ont élaborer pour vous un programme de court-métrage. Ce programme explorer ce qui nous lie les uns aux autres. Découvrez le fruit de leur travail et échanger avec eux à l’issue de la séance.
Recommandé à partir de 12 ans .
Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
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English : Le Foyer fait son court-métrage Qu’est-ce qui nous lie?
LE FOYER FAIT SON COURT-MÉTRAGE WHAT BINDS US?
On the occasion of the short film festival, the young people of the Foyer de Labouheyre have put together a program of short films for you.
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L’événement Le Foyer fait son court-métrage Qu’est-ce qui nous lie? Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Cœur Haute Lande