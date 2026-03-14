Le Foyer fait son court-métrage Qu’est-ce qui nous lie? Cinéma Le Félix Labouheyre

Le Foyer fait son court-métrage Qu’est-ce qui nous lie?

Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

LE FOYER FAIT SON COURT-MÉTRAGE QU’EST-CE QUI NOUS LIE ?

A l’occasion de la fête du court-métrage, les jeunes du Foyer de Labouheyre ont élaborer pour vous un programme de court-métrage.

Recommandé à partir de 12 ans

LE FOYER FAIT SON COURT-MÉTRAGE QU’EST-CE QUI NOUS LIE ?

A l’occasion de la fête du court-métrage, les jeunes du Foyer de Labouheyre ont élaborer pour vous un programme de court-métrage. Ce programme explorer ce qui nous lie les uns aux autres. Découvrez le fruit de leur travail et échanger avec eux à l’issue de la séance.

Recommandé à partir de 12 ans .

Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Le Foyer fait son court-métrage Qu’est-ce qui nous lie?

LE FOYER FAIT SON COURT-MÉTRAGE WHAT BINDS US?

On the occasion of the short film festival, the young people of the Foyer de Labouheyre have put together a program of short films for you.

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L’événement Le Foyer fait son court-métrage Qu’est-ce qui nous lie? Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Cœur Haute Lande