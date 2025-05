Le Frac-Artothèque se Dévoile – Frac-Arthothèque Limoges, 6 juin 2025 14:00, Limoges.

Haute-Vienne

Le Frac-Artothèque se Dévoile Frac-Arthothèque 17B Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 14:00:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

Le FRAC Artothèque Nouvelle Aquitaine s’installe dans un bâtiment emblématique du centre-ville, rue Charles Michel. Ce nouveau lieu culturel à double vocation proposera à la fois un espace d’exposition ouvert au public et une artothèque accessible à tous. Après une longue attente, le chantier touche à sa fin, laissant place à un projet ambitieux porté par sa directrice, Catherine Texier. L’objectif faire circuler l’art au-delà des murs, en direction des écoles, hôpitaux, entreprises et même chez les particuliers. Ce lieu vivant et ouvert veut rendre l’art contemporain accessible à tous et l’ancrer dans le quotidien des habitants. .

Frac-Arthothèque 17B Rue Charles Michels

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 contact@amilim.fr

English : Le Frac-Artothèque se Dévoile

German : Le Frac-Artothèque se Dévoile

Italiano :

Espanol : Le Frac-Artothèque se Dévoile

L’événement Le Frac-Artothèque se Dévoile Limoges a été mis à jour le 2025-05-26 par OT Limoges Métropole