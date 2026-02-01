Le Frac des tout-petits Vacances d’hiver Frac Franche-Comté Besançon

Le Frac des tout-petits Vacances d’hiver

Frac Franche-Comté 2, passage des arts Besançon Doubs

Gratuit

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-18 11:00:00

2026-02-11 2026-02-18

Un moment adapté aux tout-petits et leur famille à partager ensemble autour du Frac et de ses expositions un temps d’éveil, de découvertes et d’émerveillements avec des manipulations et des petits jeux sur les matières, les textures, les couleurs, les formes et les sons de l’art d’aujourd’hui.

Pour les enfants de 1 à 3 ans et leur·s parent·s .

Frac Franche-Comté 2, passage des arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 87 40

