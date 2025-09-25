Le Frac Île-de-France invite Mathilde Denize à investir l’espace du Plateau Le Plateau, Frac Île-de-France Paris

Vernissage : Mercredi 24.09.25, 18h-21h

Commissariat : Céline Poulin

Pour sa première exposition personnelle dans une institution francilienne, le Frac Île-de-France invite Mathilde Denize à investir l’espace du Plateau.

Sa pratique artistique fait dialoguer peinture et sculpture – qui sont pour elle indissociables – installation, vidéo et performance. Elle développe une oeuvre singulière, où les formes naissent de l’assemblage, de la transformation et du recyclage. Ses peintures, souvent proches du vêtement ou du costume, sont à la fois des surfaces picturales et des objets portables, à la frontière du tableau, du volume et de la scénographie.

Elle découpe ses anciennes toiles, y greffe des fragments de matériaux trouvés, d’objets abandonnés. Ses techniques de découpe et de montage évoquent celles du champ cinématographique. De cette archéologie personnelle naissent des oeuvres hybrides : costumes sans corps, entre armure et camouflage, silhouettes flottantes, figures en suspension. L’absence des corps suggérés renforce paradoxalement leur présence et des figures insaisissables se fondent dans la couleur qui les entoure à la manière d’un halo, leur confèrant une aura particulière.

Mathilde Denize opère un travail de mise en scène de ses toiles, les métamorphosant ainsi en de véritables «tableaux-théâtres». À travers ses installations, elle propose des espaces de perception plutôt que de narration, nous invitant à nous laisser traverser par les formes et les affects.

Camera Ballet prend la forme d’un ensemble immersif, dans lequel le public circule parmi des peintures-objets, des sculptures textiles, des vidéos et des dispositifs performatifs, dont une grande partie sont nouvellement créés. Mathilde Denize y compose un véritable théâtre de matières et de présences, une sorte de chorégraphie silencieuse où les formes s’animent.

Camera Ballet engage à voir autrement, à laisser vagabonder le regard et à le mettre en mouvement, pour donner naissance à des formes et figures fugitive.

Mathilde Denize est née en 1986 à Sarcelles (France). Elle est diplômée de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2013. Elle travaille à Saint-Ouen. Elle est représentée par la galerie Perrotin et a récemment exposé ses oeuvres à New York et Shanghai. Son travail a été montré tant à l’occasion d’expositions personnelles que collectives, en France et à l’international. Elle a été pensionnaire de la Villa Médicis (2020-2021).

Du jeudi 25 septembre 2025 au dimanche 11 janvier 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 21h00

gratuit

entrée libre

Tout public.

début : 2025-09-25T17:00:00+02:00

fin : 2026-01-11T22:00:00+01:00

Le Plateau, Frac Île-de-France 22 rue des Alouettes 75019 Paris

https://www.fraciledefrance.com/camera-balletmathilde-denize/ +33176211341 communication@fraciledefrance.com