Le français c’est tout un art!, Villa Bernasconi, Lancy
Le français c’est tout un art! Dimanche 15 février, 15h00 Villa Bernasconi
Gratuit
Début : 2026-02-15T15:00:00+01:00 – 2026-02-15T16:30:00+01:00
Fin : 2026-02-15T15:00:00+01:00 – 2026-02-15T16:30:00+01:00
Vous apprenez le français ? Ju mësoni frengjisht? ¿Estás aprendiendo el francés?
Nous regardons ensemble des oeuvres d’art, nous apprenons de nouvelles expressions et nous discutons ensemble. C’est une opportunité unique de pratiquer le français dans un lieu culturel !
- Avec: Douze Zéro Deux et Annina Meyer
- Débutant-es et avancé-es, enfants et personnes francophones bienvenu-es!
- Sans inscription
Stitches: A Haunted House and Other Ghost Stories
Serge Comte, Vidya Gastaldon, Christophe Terpent & Jean-Michel Wicker / Ryan Gander / Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė / Gotscho / Gregory Tara Hari / Sonia Kacem / Léa Katharina Meier / Meret Oppenheim / Benoît Piéron / Nina Rieben / Li Tavor / Sandar Tun Tun / Claire van Lubeek / Latefa Wiersch et un film avec Heidi Bucher
Villa Bernasconi Route du Grand-Lancy 8 1212 Grand-Lancy Lancy 1212 Petit-Lancy Genève
Visite pour non-francophones dans l’exposition ‘Stitches: A Haunted House and Other Ghost Stories’
Villa Bernasconi