Le français parlé à travers le monde Espace Culturel Louis Delgrés Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 19:00 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Rencontre, par Mémoire de l’Outre-Mer Un petit texte, composé à partir des patois du territoire métropolitain, des créoles antillais, cajun, guyanais, réunionnais, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la langue utilisée sur les territoires francophones africains, au Québec et ailleurs, va nous guider dans la découverte de toutes les richesses de ce lien linguistique universel qui en dit tant sur l’Histoire et les histoires liées à la France. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !. Dans le cadre de Place auX mondeS

Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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