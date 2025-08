Le France fait son show Concerts en terrasse Brasserie Le France Moulins

Le France fait son show Concerts en terrasse

Brasserie Le France 41 place d’Allier Moulins Allier

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-24

2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31

Tous les dimanches d’août, rendez-vous à partir de 18h30 pour profiter de concerts live sur la terrasse de la Brasserie Le France à Moulins !

Ambiance détendue, bonne cuisine, artistes talentueux… votre été mérite ça !

+33 4 70 44 00 26 brasserielefrance03@gmail.com

English :

Every Sunday in August, from 6.30pm, enjoy live concerts on the terrace of Brasserie Le France in Moulins!

Relaxed atmosphere, good food, talented artists? your summer deserves it!

German :

Jeden Sonntag im August können Sie ab 18:30 Uhr Live-Konzerte auf der Terrasse der Brasserie Le France in Moulins genießen!

Eine entspannte Atmosphäre, gutes Essen, talentierte Künstler… Ihr Sommer hat das verdient!

Italiano :

Tutte le domeniche di agosto, a partire dalle 18.30, godetevi la musica dal vivo sulla terrazza della Brasserie Le France a Moulins!

Atmosfera rilassata, ottimo cibo e artisti di talento: la vostra estate se lo merita!

Espanol :

Todos los domingos de agosto, a partir de las 18.30 h, disfrute de música en directo en la terraza de la Brasserie Le France de Moulins

Ambiente relajado, buena comida y artistas con talento… ¡su verano se lo merece!

