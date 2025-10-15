Le Franciscain de Bourges Bourges

Le 23 septembre 1975, le « Franciscain de Bourges », de son vrai nom Aloïs Stanke, disparut. Héro de la Seconde Guerre Mondiale, son histoire fut médiatisée à travers un livre puis un film.

Aloïs Joseph Stanke, né le 25 octobre 1904 à Dantzig, deviendra frère Alfred lorsqu’il rejoint l’ordre des Franciscains Hospitaliers de la Sainte Croix. Mobilisé dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale, il est affecté en 1942 à la prison du Bordiot à Bourges comme infirmier. Sous l’uniforme allemand, il accomplit un acte de courage moral remarquable il soigne et console les prisonniers torturés par la Gestapo. Par ailleurs, il fonde avec deux résistants berruyers, Georges Ruetsch et Félix Desgeorges, un réseau d’alerte et de secours qui sauve la vie de 250 personnes. Aujourd’hui afin de commémorer sa mémoire, une exposition s’établit à l’Hôtel de Ville (15/10/25 au 31/10/25) puis aux Archives Départementales (04/11/25 au 13/02/26). .

On September 23, 1975, the « Franciscan of Bourges », whose real name was Aloïs Stanke, disappeared. A hero of the Second World War, his story was publicized in a book and then a film.

Am 23. September 1975 verschwand der « Franziskaner von Bourges », der mit bürgerlichem Namen Alois Stanke hieß. Als Held des Zweiten Weltkriegs wurde seine Geschichte durch ein Buch und später durch einen Film in den Medien bekannt gemacht.

Il 23 settembre 1975 scompare il « Francescano di Bourges », il cui vero nome era Aloïs Stanke. Eroe della Seconda guerra mondiale, la sua storia fu pubblicizzata in un libro e poi in un film.

El 23 de septiembre de 1975, el « franciscano de Bourges », cuyo verdadero nombre era Aloïs Stanke, desapareció. Héroe de la Segunda Guerra Mundial, su historia se divulgó en un libro y luego en una película.

