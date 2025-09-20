Le François / Visite libre de l’Habitation Clément Habitation Clément Le François

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-21T00:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-22T00:30:00

L’Habitation Clément est aujourd’hui un vaste domaine de 160 hectares, niché dans la commune du François, au sud-est de la Martinique.

Site exceptionnel par sa richesse architecturale et son histoire, l’Habitation Clément accueille chaque année plus de 150 000 visiteurs venus découvrir cet endroit qui a su conserver sa fonction agricole et industrielle d’origine, tout en développant une politique patrimoniale et culturelle à la portée de tous.

Au cœur des plantations de canne à sucre et de banane, ce lieu unique réunit tout à la fois un ensemble domestique classé monument historique, une maison de rhum centenaire et un centre d’art contemporain animé par la Fondation Clément.

Habitation Clément Domaine de l'Acajou, 97240 Le François, France. Architecture antillaise traditionnelle. L'habitation apparaît sur la carte de 1770. Construction actuelle pendant les années 1820-1840 (réparée après un cyclone en 1891). Construction avec soubassement maçonné et superstructure en bois datée de la seconde moitié du XVIIIe siècle. On accède à l'habitation par une allée bordée de cocotiers. Depuis le bourg du François, prendre la route du Saint-Esprit (D6) sur 2 km, l'habitation est à gauche.

