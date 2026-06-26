Le Frêche

Le Frêche en Fête

Le Frêche Landes

Tarif : 21 – 21 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-02

Tout au long de la semaine, c’est la Fête à Le Frêche avec de nombreuses animations aussi variées que sympathiques vous sont offertes !

Le Frêche s’anime pour 5 jours de fête incontournables !

Les festivités s’ouvrent Jeudi 2 avec la finale de tennis et de savoureuses grillades de canard. Vendredi 3, place au rythme avec la soirée tapas du Pitchouri Band et le grand bal de la Pena La Tchoune. Samedi 4, venez relever le défi d’ Inter Le Frêche avant de savourer une chaleureuse bodega. Le Dimanche 5 s’annonce spectaculaire défilé surprise, expo de motos anciennes, repas paella en musique et structures gonflables raviront petits et grands. Enfin, la mythique et traditionnelle escargolade du lundi scellera en beauté ce grand rendez-vous de l’été.

Pensez à réserver vos repas à l’avance et venez célébrer avec nous ! .

Le Frêche 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 60 76 58

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English : Le Frêche en Fête

All week long, it’s the F%EAte %E0 Le Fr%EAche, featuring a wide variety of fun activities for you to enjoy!

L’événement Le Frêche en Fête Le Frêche a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Landes d’Armagnac