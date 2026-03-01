Le French Cancan à la conquête de la liberté, histoire d’un genre Cinéma étoile Carantec

Le French Cancan à la conquête de la liberté, histoire d’un genre

Cinéma étoile 11 Rue Duquesne Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le French Cancan à la conquête de la liberté, histoire d’un genre

17h Projection du film Moulin rouge (1952 ) John Huston

Conservateur général des bibliothèques, Martine Kahane, d’abord directrice de la Bibliothèque-Musée de l’Opéra (BnF), a créé et dirigé le Service Culturel de l’Opéra National de Paris.

Auteure de publications sur l’architecture de Charles Garnier, les ateliers de costumes, le Ballet de l’Opéra, les Ballets Russes de Diaghilev… Elle a ouvert en 2006 à Moulins (Allier) le Centre national du costume de scène, institution consacrée au patrimoine matériel des théâtres.

Elle vient de publier une étude exhaustive sur le roman de Gaston Leroux, Le Fantôme de l’Opéra.

Martine Kahane, vit et travaille désormais à Carantec, elle s’adonne avec toujours autant d’énergie à ses passions la recherche, l’écriture et la transmission.

Elle nous fait découvrir lors de cette conférence, le French Cancan, facette de cette société fin XIX e siècle encadrée par la police, féminisée par les métiers du linge et très recherchée par la bourgeoisie et les artistes toujours prompts à s’encanailler.

En partenariat avec le cinéma Etoile de Carantec, la conférence est suivie de la projection du film de John Huston Moulin rouge , film anglo-américain de1952.

Avec Zsa-zsa Gabor Jane Avril, José Ferrer Toulouse-Lautrec, Suzanne Flon Myriam Hayan et Colette Marchand Marie Charlet sans oublier Katherine Kath La Goulue.

Moulin rouge n’est pas qu’une biographie romancée de la vie de Toulouse-Lautrec, c’est surtout une magnifique fresque de ce mythique cabaret de Montmartre et du Paris de cette fin XIX, ses danseuses de cancan, sa fête permanente, l’absinthe et le champagne.

Rafraichissement offert à la pause .

Cinéma étoile 11 Rue Duquesne Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 72 98 20 57

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English : Le French Cancan à la conquête de la liberté, histoire d’un genre

L’événement Le French Cancan à la conquête de la liberté, histoire d’un genre Carantec a été mis à jour le 2026-03-18 par OT BAIE DE MORLAIX