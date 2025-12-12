LE FRIDGE BY KEV ADAMS – THEATRE A L’OUEST Caen

LE FRIDGE BY KEV ADAMS Début : 2025-12-16 à 21:00. Tarif : – euros.

C’est le plateau phare du Fridge Comedy Club à Paris qui débarque au Théâtre à l’Ouest !Le Fridge Comedy Club accueille tous les artistes confirmés, bien connus de la scène parisienne, pour votre plus grand plaisir !A la tête de cette aventure, l’artiste Kev Adams. Après avoir brûlé les planches américaines lors de plusieurs tournées outre-Atlantique ces dernières années, notre humoriste français a souhaité apporter toute son expérience et son amour des États-Unis au cœur de la capitale parisienne, mais aussi, pour quelques dates exceptionnelles, au Théâtre à l’Ouest !Venez prendre votre dose d’humour avec des artistes qui se succéderont pour vous faire rire pendant un peu plus d’une heure.Le concept de la soirée : une programmation tenue secrète ! Vous aurez donc la surprise de rencontrer vos artistes préférés, mais aussi de découvrir les talents qui montent.A savoir : ce spectacle est fortement déconseillé au moins de 12 ans.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14