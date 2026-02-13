LE FRIDGE COMEDY CLUB, Théâtre Fémina, Bordeaux
LE FRIDGE COMEDY CLUB, Théâtre Fémina, Bordeaux mercredi 18 mars 2026.
LE FRIDGE COMEDY CLUB Mercredi 18 mars, 20h30 Théâtre Fémina Gironde
38 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-18T20:30:00+01:00 – 2026-03-18T22:00:00+01:00
Fin : 2026-03-18T20:30:00+01:00 – 2026-03-18T22:00:00+01:00
À l’occasion de la 10e édition du festival Les Fous Rires de Bordeaux, préparez-vous à vivre une soirée mémorable avec Le Fridge Comedy, le célèbre plateau culte de stand-up parisien qui fait trembler les murs de rire depuis plusieurs années !
Venez prendre votre dose d’humour avec 5 artistes qui se succéderont pour vous faire rire pendant une heure. Une ambiance électrique, un rythme effréné, et une seule mission : vous faire pleurer de rire dès la première minute de cette édition anniversaire du festival.
Théâtre Fémina 10 Rue de Grassi, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.box.fr/reserver/le-fridge-comedy-club/2100759 »}]
Le Fridge Comedy débarque à Bordeaux pour une soirée d’ouverture explosive ! HUMOUR FESTIVAL