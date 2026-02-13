LE FRIDGE COMEDY CLUB, Théâtre Fémina, Bordeaux

LE FRIDGE COMEDY CLUB Mercredi 18 mars, 20h30 Théâtre Fémina Gironde

38 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T20:30:00+01:00 – 2026-03-18T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T20:30:00+01:00 – 2026-03-18T22:00:00+01:00

À l’occasion de la 10e édition du festival Les Fous Rires de Bordeaux, préparez-vous à vivre une soirée mémorable avec Le Fridge Comedy, le célèbre plateau culte de stand-up parisien qui fait trembler les murs de rire depuis plusieurs années !

Venez prendre votre dose d’humour avec 5 artistes qui se succéderont pour vous faire rire pendant une heure. Une ambiance électrique, un rythme effréné, et une seule mission : vous faire pleurer de rire dès la première minute de cette édition anniversaire du festival.

Théâtre Fémina 10 Rue de Grassi, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.box.fr/reserver/le-fridge-comedy-club/2100759 »}]

Le Fridge Comedy débarque à Bordeaux pour une soirée d’ouverture explosive ! HUMOUR FESTIVAL