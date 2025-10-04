Le Froidmont en Rose Champey-sur-Moselle

Le Froidmont en Rose Champey-sur-Moselle samedi 4 octobre 2025.

Le Froidmont en Rose

Champey-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 08:00:00

fin : 2025-10-05 19:00:00

2025-10-04

Le Froidmont en Rose aura lieu les 4 et 5 octobre à Champey sur Moselle. C’est l’occasion de se rassembler pour une cause qui nous touche tous soutenir la lutte contre le cancer du sein.

Ensemble, les associations et communes du Froidmont se mobilisent pour Octobre Rose et 100 % des dons et bénéfices seront reversés à la recherche médicale et aux associations d’aide aux malades.

Joignez-vous à nous pour faire la différence ! Venez nombreux, parlez-en autour de vous et rejoignez-nous pour un beau week-end de solidarité !Tout public

Champey-sur-Moselle 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 83 26 78

English :

The Froidmont en Rose event will take place on October 4 and 5 in Champey sur Moselle. It’s an opportunity to get together for a cause that affects us all: supporting the fight against breast cancer.

Together, the associations and communes of Froidmont are mobilizing for Pink October, with 100% of donations and profits going to medical research and patient support associations.

Join us in making a difference! Come one, come all, spread the word and join us for a weekend of solidarity!

German :

Froidmont en Rose findet am 4. und 5. Oktober in Champey sur Moselle statt. Dies ist die Gelegenheit, sich für eine Sache zu versammeln, die uns alle betrifft: die Unterstützung des Kampfes gegen Brustkrebs.

Gemeinsam mobilisieren sich die Vereine und Gemeinden von Froidmont für den Rosa Oktober. 100 % der Spenden und Gewinne gehen an die medizinische Forschung und an Vereine, die Patienten helfen.

Schließen Sie sich uns an, um einen Unterschied zu machen! Kommen Sie zahlreich, erzählen Sie es weiter und schließen Sie sich uns an, um ein schönes Wochenende der Solidarität zu erleben!

Italiano :

L’evento Froidmont en Rose si terrà il 4 e 5 ottobre a Champey sur Moselle. È un’occasione per riunirsi per una causa che riguarda tutti noi: sostenere la lotta contro il cancro al seno.

Le associazioni e i comuni di Froidmont partecipano all’Ottobre Rosa e il 100% delle donazioni e dei profitti saranno devoluti alla ricerca medica e alle associazioni di sostegno alle pazienti.

Unitevi a noi per fare la differenza! Venite, diffondete la notizia e unitevi a noi per un grande weekend di solidarietà!

Espanol :

La manifestación Froidmont en Rose tendrá lugar los días 4 y 5 de octubre en Champey sur Moselle. Es la ocasión de reunirse por una causa que nos afecta a todos: apoyar la lucha contra el cáncer de mama.

Juntas, las asociaciones y municipios de Froidmont se implican en el Octubre Rosa, y el 100% de las donaciones y beneficios se destinarán a la investigación médica y a las asociaciones de apoyo a los pacientes.

¡Únase a nosotros para marcar la diferencia! ¡Venga, corra la voz y únase a nosotros en un gran fin de semana solidario!

