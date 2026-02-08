Le Front fortifié des Weppes le béton à l’épreuve de la guerre Fromelles

Le Front fortifié des Weppes le béton à l’épreuve de la guerre

Rue de la Basse ville Fromelles Nord

Début : 2026-03-02 09:30:00

fin : 2026-03-02 17:30:00

2026-03-02

Aujourd’hui encore, le paysage des Weppes est marqué par la présence de nombreuses traces de la Grande Guerre. Les abris bétonnés sont les témoins de la guerre de position sur le territoire. Venez découvrir l’histoire de leur construction, de leur fonctionnement et de leur évolution durant le conflit.

Rue de la Basse ville Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 contactmbf@lillemetropole.fr

Even today, the landscape of the Weppes is marked by the presence of many traces of the Great War. Concrete shelters bear witness to the war of position in the area. Come and discover the story of their construction, operation and evolution during the conflict.

