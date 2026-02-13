Le Fruhlingfest de la Volksmusik Wihr-au-Val

Le Fruhlingfest de la Volksmusik

2b rue de la Gare Wihr-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 11:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Plongez dans l’ambiance chaleureuse des traditions alpines à l’occasion du Frühlingfest de la Volksmusik, un rendez-vous festif où musique, gastronomie et convivialité se rencontrent pour célébrer le printemps.

Frühlingfest de la Volksmusik une fête printanière haute en couleurs !

La scène vibrera au rythme d’artistes incontournables de la musique populaire les joyeux musiciens de Lumpen Mander, le célèbre ensemble Zillertal, l’artiste Florian Binder, ainsi que l’énergie festive de Die Stimmung Kanonen, emblématiques de la fête de la bière de Munich. Pour compléter cette immersion sonore, les majestueux Cors des Alpes de Munster feront résonner leurs notes authentiques et traditionnelles.

Côté gourmandise, laissez-vous séduire par un délicieux menu traiteur préparé avec soin par Rendez-vous des Copains Logelheim :

Terrine printanière maison et crudités

Filet mignon de porc farci, sauce forestière

Spaetzlés et légumes de saison

Dessert et café

Ce festival promet une atmosphère conviviale et festive, idéale pour partager un moment de détente entre amis, en famille ou entre amateurs de musique traditionnelle.

Réservez dès maintenant et venez célébrer le printemps dans une ambiance authentique où musique, traditions et saveurs régionales se rencontrent !

Organisé par Le Tyroler Franz et le Quilles Club Avenir Oberhergheim. .

2b rue de la Gare Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 7 82 22 27 81

English :

Immerse yourself in the warm atmosphere of Alpine traditions at the Volksmusik Frühlingfest, a festive event where music, gastronomy and conviviality come together to celebrate spring.

