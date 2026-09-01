Le fruit de nos entrailles et Claudio Rabe La Baleine à bascule Piégut-Pluviers
vendredi 25 septembre 2026 · La Baleine à bascule · Piégut-Pluviers
Informations pratiques
Piégut-Pluviers
Le fruit de nos entrailles et Claudio Rabe
La Baleine à bascule 41 bis rue des Alliés Piégut-Pluviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
L’ouverture de saison à la Baleine : une soirée qui commence par un spectacle de théâtre drôle, décalé et grinçant avec la compagnie Pièces et Main d’œuvre et se poursuit en musique, avec l’énergie très dansante de Claudio Rabe. Son univers mêle notamment rythmes malgaches, rock, afro et influences psychédéliques, avec une vraie dimension de transe et de partage. .
La Baleine à bascule 41 bis rue des Alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91
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English : Le fruit de nos entrailles et Claudio Rabe
L’événement Le fruit de nos entrailles et Claudio Rabe Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-09-08 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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