« Le fusain selon Alexandre Hollan » – Atelier ados Musée du Hiéron Paray-le-Monial
jeudi 22 octobre 2026 · Musée du Hiéron · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
« Le fusain selon Alexandre Hollan » – Atelier ados
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:30:00
fin : 2026-10-22 16:30:00
Date(s) :
2026-10-22
Découvrir le fusain à travers l’univers d’Alexandre Hollan et réaliser une création inspirée des œuvres présentées dans l’exposition « Saisies de la présence », voilà tout le programme des ateliers créatifs des vacances proposés par le musée du Hiéron. Les activités et les créations proposées lors des ateliers s’adaptent à chaque tranche d’âge. .
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr
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English : « Le fusain selon Alexandre Hollan » – Atelier ados
L’événement « Le fusain selon Alexandre Hollan » – Atelier ados Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-10 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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