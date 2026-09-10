« Le fusain selon Alexandre Hollan » – Atelier famille Musée du Hiéron Paray-le-Monial

Informations pratiques

Paray-le-Monial

« Le fusain selon Alexandre Hollan » – Atelier famille

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 14:30:00

fin : 2026-10-19 16:30:00

Date(s) :

2026-10-19

Découvrir le fusain à travers l’univers d’Alexandre Hollan et réaliser une création inspirée des œuvres présentées dans l’exposition « Saisies de la présence », voilà tout le programme des ateliers créatifs des vacances proposés par le musée du Hiéron. Les activités et les créations proposées lors des ateliers s’adaptent à chaque tranche d’âge. .

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr

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English : « Le fusain selon Alexandre Hollan » – Atelier famille

L’événement « Le fusain selon Alexandre Hollan » – Atelier famille Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-10 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I