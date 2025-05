LE FÛT DE SCÈNE ACCORD’ÂMES ! – Vias, 4 juillet 2025 07:00, Vias.

Hérault

LE FÛT DE SCÈNE ACCORD’ÂMES ! Avenue de la Méditerranée Vias Hérault

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-04

2025-07-04

La voix lyrique d’Ulrike Van Cotthem se mêle à l’accordéon virtuose de Sébastien Mazoyer. Pour enrichir cette fusion, le violon de Norbert Jesus Pires et la contrebasse de Benoît Levêsque tissent des liens entre ces univers sonores.

Ouverture à 19h30, début du concert 21h.

Avenue de la Méditerranée

Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 16 51 65 93

English :

Four musicians who have combined their various influences Middle Swing, Manouche Jazz, New Orleans, Be bop around a common project: to perpetuate the joyful, festive popular jazz of the interwar period, from Fats Waller to Django Reinhardt, via Duke Ellington, Charles Trénet and the famous composers of Broadway musicals: Cole Porter, Georges Gershwin etc….

German :

Vier Musiker, die ihre verschiedenen Einflüsse, Middle Swing, Gypsy Jazz, New Orleans, Be Bop, in einem gemeinsamen Projekt vereint haben: den fröhlichen und festlichen Volksjazz der Zwischenkriegszeit fortzusetzen, von Fats Waller bis Django Reinhardt, über Duke Ellington, Charles Trénet und die berühmten Komponisten der Broadway-Musicals: Cole Porter, Georges Gershwin etc….

Italiano :

La voce lirica di Ulrike Van Cotthem si fonde con la fisarmonica virtuosa di Sébastien Mazoyer. Ad arricchire questa fusione, il violino di Norbert Jesus Pires e il contrabbasso di Benoît Levêsque tessono legami tra questi mondi sonori.

Apertura alle 19.30, inizio concerto alle 21.00.

Espanol :

Cuatro músicos que han combinado sus diversas influencias Middle Swing, Gypsy Jazz, Nueva Orleans y Be bop en torno a un proyecto común: perpetuar el jazz popular alegre y festivo del periodo de entreguerras, de Fats Waller a Django Reinhardt, pasando por Duke Ellington, Charles Trénet y los célebres compositores de musicales de Broadway: Cole Porter, Georges Gershwin etc…

