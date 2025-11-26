Le futur du travail en 2026 HEC Alumni Paris Mercredi 26 novembre, 18h30 sur inscription

Le 26 nov 2025 à 18.30h CET

Enjeux et transformation 2026 : Humains. Agentique. Robotique

Conférence suivie d’un cocktail et d’ateliers immersifs

En ligne et sur site : HEC Alumni 9, ave Franklin Roosevelt , Paris 75008

2026 est résolument agentique et marque une ère ou humains et IA fusionnent. Venez découvrir les retours d’expérience de décideurs déjà engagés dans cette transformation et plonger au cœur de ce qui nous attend : les révolutions technologiques qui redessinent l’entreprise, la mutation des RH, un focus exclusif sur la fonction DAF du futur, et l’énergie créative des start-up qui réinventent la workplace de demain.

Ouverture par Delphine Bourgeot, Directrice Générale Associée, Axys

« Le Futur du travail chez L’Oréal »

Isabelle Minecci, Directrice Générale Adjointe des Relations Humaines

du Groupe L’Oréal

« IA et Puissance du travail : les clés de la compétitivité technologique »

Lionel Chaine, Directeur des Systèmes d’Information, BPI France

« DAF 2025, une fonction au cœur de la transformation »

Sylvain Mestrallet, CFO, GE HealthCare (CVIS), General Electric

« Transformer l’organisation grâce à l’IA : Humains, Capitaux et Agents Autonomes »

Hubert Cotte, Directeur General EMEA, WorkDay

ENTREPRENEURS

« Comprendre l’Air pour une meilleure performance du travail »

Cyril Najjar, CEO de SensioAir, Maitre de conférences à UC Berkeley et Imperial College

“ Le futur du travail se joue à table”

Léa benzimra, Fondatrice Populence Academy

STATION F, HEC START-UPS – 2MN’ PITCHES

Geoffrey Guilly, Fondateur AItenders

Alice Fortuné, Fondatrice Smarteem

Bruno Heckel, Fondateur Eledone

COCKTAIL ET SHOWROOM

Ateliers immersifs mêlant robots interactifs et expériences en VR (casques XR)

A bientôt,

Mona Audi-Montaldier – Hub HEC Digital, Présidente

Laurent Didier, Hub HEC Entreprendre, Président

Pierre Bonodot, Hub HEC Finance, Président

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-26T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-26T22:00:00.000+01:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris