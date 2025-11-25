LE FUTUR DU TRAVAIL EN 2026 HEC Alumni Paris

LE FUTUR DU TRAVAIL EN 2026 Mardi 25 novembre, 18h30 HEC Alumni Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T18:30:00+01:00 – 2025-11-25T21:00:00+01:00

Fin : 2025-11-25T18:30:00+01:00 – 2025-11-25T21:00:00+01:00

2026 est résolument agentique et marque une ère ou humains et IA fusionnent. Venez découvrir les retours d’expérience de décideurs déjà engagés dans cette transformation et plonger au cœur de ce qui nous attend : les révolutions technologiques qui redessinent l’entreprise, la mutation des RH, un focus exclusif sur la fonction DAF du futur, et l’énergie créative des start-up qui réinventent la workplace de demain.

Ouverture par Delphine Bourgeot, Directrice Générale Associée, Axys

« Le Futur du travail chez L’Oréal » Isabelle Minecci, Directrice Générale Adjointe des Relations Humaines du Groupe L’Oréal

« IA et Puissance du travail : les clés de la compétitivité technologique » Lionel Chaine, Directeur des Systèmes d’Information, BPI France

« DAF 2025, une fonction au cœur de la transformation » Sylvain Mestrallet, CFO, GE HealthCare (CVIS), General Electric

« Transformer l’organisation grâce à l’IA : Humains, Capitaux et Agents Autonomes » Hubert Cotte, Directeur General EMEA, WorkDay

ENTREPRENEURS

« Comprendre l’Air pour une meilleure performance du travail » Cyril Najjar, CEO de SensioAir, Maitre de conférences à UC Berkeley et Imperial College

“ Le futur du travail se joue à table” Léa Benzimra, Fondatrice Populence Academy

STATION F, HEC START-UPS – 2MN’ PITCHES

Geoffrey Guilly, Fondateur AItenders

Alice Fortuné, Fondatrice Smarteem

Bruno Heckel, Fondateur Eledone

COCKTAIL ET SHOWROOM

Ateliers immersifs mêlant robots interactifs et expériences en VR (casques XR)

A bientôt,

Mona Audi-Montaldier – Hub HEC Digital, Présidente

Laurent Didier, Hub HEC Entreprendre, Président

Pierre Bonodot, Hub HEC Finance, Président

HEC Alumni 9, avenue Franklin Delano Roosevelt Paris 75008

