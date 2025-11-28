Le Futur Festival d’Usbek et Rica : reprendre ensemble la main sur demain Théâtre de la Concorde Paris

Le Futur Festival d’Usbek et Rica : reprendre ensemble la main sur demain Théâtre de la Concorde Paris vendredi 28 novembre 2025.

Pendant des décennies, l’avenir avait le goût de la promesse. On y voyait des révolutions bénéfiques, des sociétés apaisées, des horizons sans limites. Le futur faisait rêver. Aujourd’hui, il inquiète. Il épuise. Il pèse. Climat, IA, inégalités, coût de la vie : chaque décision – voter, travailler, consommer, s’équiper – semble porter sa dose d’angoisse et de culpabilité. Le futur n’a plus des allures de terrain d’aventures mais de terrain miné.

La seule réponse, c’est faire corps, la thématique du mois de novembre du Théâtre de la Concorde. « Faire corps », c’est choisir la solidarité plutôt que l’individualisme. C’est refuser la peur comme moteur, et préférer le dialogue à la défiance. C’est un geste politique, intime et collectif à la fois.

C’est dans cette perspective que le Théâtre de la Concorde accueille la toute première édition du Futur Festival, imaginée par Usbek & Rica, média qui refuse de céder au fatalisme.

Deux jours pour explorer les grands enjeux de demain – travail, intelligence artificielle, environnement, justice sociale – à travers une programmation vivante et accessible : débats, ateliers, tables rondes, quizz, sketchs, rencontres avec la rédaction, remises de prix.

Du vendredi 28 novembre 2025 au samedi 29 novembre 2025 :

gratuit

Billetterie à venir

Tout public.

Date(s) :

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

