Le futur Muséum de la métropole Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T10:50:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:20:00

Vous en entendez parler : le Muséum va fermer ses portes le 3 novembre au soir et les rouvrira en 2029 après transformation. Pourquoi ce changement ? Quel est ce projet ? Qu’offrira -t-il demain ? L’équipe propose d’échanger avec vous lors de ces rencontres flash !

Samedi 20 septembre à 10h30, 14h, 16h et 18h

Dimanche 21 septembre à 11h30, 14h et 16h

Durée : 20min

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Moatti & Rivière