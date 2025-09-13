Le GAD s’expose à Notre Dame de la Haye Descartes

Le GAD s’expose à Notre Dame de la Haye Descartes samedi 13 septembre 2025.

Le GAD s’expose à Notre Dame de la Haye

Descartes Indre-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-09-13 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-13 2025-09-20

Exposition par le Groupe Artistique de Descartes.

Boissons et pâtisseries sur place.

Concours de peinture en plein air le dimanche 14 septembre.

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

English :

Exhibition by the Groupe Artistique de Descartes.

Drinks and pastries on site.

Open-air painting competition on Sunday September 14.

German :

Ausstellung durch die Groupe Artistique de Descartes.

Getränke und Gebäck vor Ort.

Malwettbewerb unter freiem Himmel am Sonntag, den 14. September.

Italiano :

Mostra del Gruppo artistico Descartes.

Bevande e pasticcini sul posto.

Concorso di pittura all’aperto domenica 14 settembre.

Espanol :

Exposición del Grupo de Arte Descartes.

Bebidas y pasteles in situ.

Concurso de pintura al aire libre el domingo 14 de septiembre.

