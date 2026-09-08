Le Gahûs en Rose Puyoô
dimanche 4 octobre 2026 · Puyoô
Informations pratiques
Puyoô
Le Gahûs en Rose
Place de la mairie Puyoô Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
8h30 : Petit-déjeuner.
10H : Départ de la marche (9km).
11h : Départ de la course (9km).
Stand ligue contre le cancer, maison de santé « les rives du gave » en présentiel sur l’auto palpation.
Restauration et buvette sur place.
Petit-déjeuner : œufs frits, ventrèche, piperade, fromage, pain. Sur inscription.
Marche et course sur inscription. .
Place de la mairie Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 51 49 95
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English : Le Gahûs en Rose
L’événement Le Gahûs en Rose Puyoô a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Coeur de Béarn