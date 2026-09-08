Informations pratiques

Puyoô

Le Gahûs en Rose

Place de la mairie Puyoô Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

8h30 : Petit-déjeuner.

10H : Départ de la marche (9km).

11h : Départ de la course (9km).

Stand ligue contre le cancer, maison de santé « les rives du gave » en présentiel sur l’auto palpation.

Restauration et buvette sur place.

Petit-déjeuner : œufs frits, ventrèche, piperade, fromage, pain. Sur inscription.

Marche et course sur inscription. .

Place de la mairie Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 51 49 95

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English : Le Gahûs en Rose

L’événement Le Gahûs en Rose Puyoô a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Coeur de Béarn