LE GAI MARIAGE 3T D’A COTE Toulouse

LE GAI MARIAGE Début : 2026-02-07 à 21:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 5 personnages de Gérard Bitton et Michel Munz. Mise en scène Gérard Pinter.L’histoire :Henri de Sacy, Don Juan invétéré, doit se marier pour toucher un héritage d’un million d’euros. Renoncer aux femmes ? Impensable ! Pourquoi ne pas épouser son copain Dodo, célibataire et sans travail ? Mais ce mariage pour le meilleur et pour le pire va vite tourner au cauchemar…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31