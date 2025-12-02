LE GAI MARIAGE CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

LE GAI MARIAGE

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 27 EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 20:00:00

fin : 2025-12-02 21:30:00

Date(s) :

2025-12-02 2025-12-30

Écrite par les auteurs de La vérité si je mens, cette comédie est fraîche, passionnante, tordante et on en rit encore même une semaine après !

Henri de Sacy, Don Juan invétéré, apprend qu’il hérite d’un million d’euros de sa vieille tante à condition qu’il se marie dans l’année. Comme Henri refuse de déroger à son amour des femmes, son ami Norbert, avocat, lui propose d’épouser un homme. Séduit, Henri propose ce contrat insolite à son copain Dodo, célibataire et sans travail. Mais ce mariage pour le meilleur et pour le pire va vite tourner au cauchemar… 27 .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 00 74 contact@3tcafetheatre.com

English :

Written by the authors of La vérité si je mens, this comedy is fresh, exciting and hilarious, and we’re still laughing even a week later!

German :

Diese Komödie, die von den Autoren von La vérité si je mens geschrieben wurde, ist frisch, spannend, witzig und man lacht selbst eine Woche später noch darüber!

Italiano :

Scritta dagli autori di La vérité si je mens (La verità se mento), questa commedia è fresca, emozionante ed esilarante, e fa ancora ridere a crepapelle anche una settimana dopo!

Espanol :

Escrita por los autores de La vérité si je mens (La verdad si miento), esta comedia es fresca, emocionante y divertidísima, ¡y sigue siéndolo incluso una semana después!

